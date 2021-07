Caserta, due bimbi scomparsi nel Parco della Reggia: ritrovati (Di venerdì 16 luglio 2021) Tragico evento alla Reggia di Caserta con lieto fine, due bambini sono scomparsi durante una visita al Parco Reale insieme ai propri genitori. Immediato l’intervento della polizia che ha avviato tempestivamente le ricerche con familiari, a bordo della navetta della ATC che opera all’interno del Parco per il trasporto delle persone. È successo intorno alle 15, molti passanti hanno offerto il proprio aiuto per cercare i bimbi nei vari tragitti del Parco Reale non facilmente accessibili. Dopo due ore il ritrovamento e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Tragico evento alladicon lieto fine, due bambini sonodurante una visita alReale insieme ai propri genitori. Immediato l’interventopolizia che ha avviato tempestivamente le ricerche con familiari, a bordonavettaATC che opera all’interno delper il trasporto delle persone. È successo intorno alle 15, molti passanti hanno offerto il proprio aiuto per cercare inei vari tragitti delReale non facilmente accessibili. Dopo due ore il ritrovamento e la ...

