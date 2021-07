Carceri | durata del processo e corruzione I suggerimenti di Ainis a Cartabia

(Di venerdì 16 luglio 2021) Da Santa Maria Capua a Vetere il premier Mario Draghi e la ministra della Giustizia Martasi sono spinti a fare una dichiarazione impegnativa: “Mai più violenze”. Il penitenziario nel quale il capo del Governo si reca con la guardasigilli è stato teatro del pestaggio che gli agenti hanno perpetrato nei confronti dei detenuti. “L’orribile mattanza”, l’ha definita il gip che si sta occupando del caso. “Ora più che mai – hanno detto Draghi e– occorre una riforma dell’ordinamento penitenziario”. Per capire in che modo l’esecutivo con la riforma della Giustizia che sta portando avanti potrebbe agire efficacemente, abbiamo chiesto un parere al ...

Nel corso della procedura, dellamassima di 75 giorni, i lavoratori percepiranno la normale retribuzione. L'azienda, si legge in una nota, ha informato i sindacati della possibilità di ...... una ventina di video che riproducono fedelmente quella violenza4 ore, 2.300 pagine di ... arriva la visita di Draghi e Cartabia che risuonano come una speranza per il mondo delle...L'ex membro del Csm: "Giudizio in chiaroscuro sul testo del governo ma almeno si è tolto lo spettro di un processo che dura all'infinito" ...Ma la riorganizzazione riguarda anche altri punti, dalla prescrizione al rinvio a giudizio, alla priorità dei processi ...