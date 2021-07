Ashton Kutcher | «Mia moglie Mila Kunis mi ha convinto a non volare nello spazio»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ashton Kutcher aveva un sogno: viaggiare nello spazio. Almeno per il momento, tuttavia, ci ha rinunciato. E a convincerlo, come ha rivelato a Cheddar News, è stata Mila Kunis, sua seconda moglie (sono sposati dal 2015) dopo il divorzio da Demi Moore. L’attore aveva già il biglietto per il prossimo volo con la Virgin Galactic di Richard Branson, il miliardario che proprio pochi giorni fa ha dato il via all’era del turismo spaziale volando per la prima volta su un velivolo privato al confine tra l’atmosfera e il vuoto.