Alluvioni in Germania, disabili annegati nella casa di cura: in Nord Europa 127 vittime e migliaia i dispersi (Di venerdì 16 luglio 2021) Disastro climatico in Nord Europa, dove violente Alluvioni hanno colpito la Germania, con la regione della Renania in ginocchio, minacciando anche Belgio, Olanda e Lussemburgo. A Sinzig, cittadina poco distante da Bonn, 12 disabili sono morti annegati dopo che l’ondata di piena ha raggiunto la casa di cura di cui erano ospiti. Le vittime attestate sono al momento circa 127, con migliaia di dispersi, mentre l’ondata di maltempo non accenna a diminuire. In Belgio intervenuti anche i Vigili del Fuoco ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Disastro climatico in, dove violentehanno colpito la, con la regione della Renania in ginocchio, minacciando anche Belgio, Olanda e Lussemburgo. A Sinzig, cittadina poco distante da Bonn, 12sono mortidopo che l’ondata di piena ha raggiunto ladidi cui erano ospiti. Leattestate sono al momento circa 127, condi, mentre l’ondata di maltempo non accenna a diminuire. In Belgio intervenuti anche i Vigili del Fuoco ...

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - PaoloGentiloni : #Liegi evacuata, alluvioni nell’ovest della Germania. Immagini impressionanti. Solidarietà alle popolazioni colpite. - fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - _kitten19 : RT @maurizior1: Germania 81 morti 1300 dispersi x alluvioni al nord. Canada e California siccità e 50 gradi. Siberia incendi siccità temper… - MauroCapozza : RT @GustavoMichele6: Alluvioni in Germania, frana gigantesca in Vestfalia: altre decine di morti, la foto che sconvolge il mondo https://t.… -