Albano, via alla discarica: il sindaco contro la Raggi, minacciato ricorso al Tar (Di venerdì 16 luglio 2021) Riaprire da oggi la discarica di Albano Laziale per gestire l'emergenza rifiuti della Capitale. A stabilirlo è stata Virginia Raggi, sindaca della Città Metropolitana di Roma, con un'ordinanza ...

valeriorenzi : Emergenza rifiuti, Raggi vuole riaprire discarica di Albano senza rispettare regole su inquinamento - VAIstradeanas : 09:17 #SS7 Traffico da Albano Laziale/Innesto Ss216 Maremmana III a Ariccia/Innesto Ss218 Via Rocca Di Papa.Velocità:10Km/h - CarlaBussone : Albano Carrisi -La mia solitudine - Peppe24245235 : Rifiuti #Roma #Raggi firma ordinanza per riaprire discarica Albano. Il sindaco: 'Metodo inaccettabile, faremo rico… - VAIstradeanas : 17:53 #SS7 Traffico da Albano Laziale/Innesto Ss216 Maremmana III a Ariccia/Innesto Ss218 Via Rocca Di Papa.Velocità:10Km/h -