A Barcellona torna il coprifuoco dopo due mesi di movida: dietrofront per contenere la variante Delta (Di venerdì 16 luglio 2021) A Barcellona torna il coprifuoco notturno. La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha autorizzato la reintroduzione della serrata tra l’una e le sei del mattino, proposto dalla Generalitat per fermare la diffusione del Coronavirus. La misura, che come riferisce El Pais entra in vigore da questo fine settimana, riguarda 161 comuni, tra cui appunto Barcellona. La città ha registrato un’impennata dei nuovi casi – dovuta alla diffusione della variante Delta – con un’incidenza di oltre 400 nuovi casi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana. I nuovi contagi registrati in Catalogna ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) Ailnotturno. La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha autorizzato la reintroduzione della serrata tra l’una e le sei del mattino, proposto dalla Generalitat per fermare la diffusione del Coronavirus. La misura, che come riferisce El Pais entra in vigore da questo fine settimana, riguarda 161 comuni, tra cui appunto. La città ha registrato un’impennata dei nuovi casi – dovuta alla diffusione della– con un’incidenza di oltre 400 nuovi casi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana. I nuovi contagi registrati in Catalogna ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, a Barcellona torna il coprifuoco per frenare la nuova ondata - rtl1025 : ???? Torna il coprifuoco a #Barcellona per frenare la nuova ondata di #COVID19: le nuove restrizioni partiranno dal weekend - HuffPostItalia : Effetto Delta, torna il coprifuoco a Barcellona - prestia_fabio : RT @rtl1025: ???? Torna il coprifuoco a #Barcellona per frenare la nuova ondata di #COVID19: le nuove restrizioni partiranno dal weekend - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Effetto Delta, torna il coprifuoco a Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona torna Covid, torna il coprifuoco in Catalogna 14.22 Covid, torna il coprifuoco in Catalogna La Corte Superiore di Giustizia di Catalogna ha autorizzato la ... fra cui Barcellona, in cui l'incidenza dei contagi è superiore ai 400 ogni 100mila ...

Covid, in Catalogna torna il coprifuoco 14.22 Covid, in Catalogna torna il coprifuoco La Corte Superiore di Giustizia di Catalogna ha autorizzato la reintroduzione ... fra cui Barcellona, in cui l'incidenza dei contagi è superiore ai 400 ogni ...

A Barcellona torna il coprifuoco contro nuova ondata Covid - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid Spagna, aumenta variante Delta: ritorna il coprifuoco a Barcellona Da questo fine settimana scatta nuovamente il coprifuoco in alcune città della Catalogna e a Barcellona per almeno una settimana.

Effetto Delta e giovani contagiati: torna il coprifuoco a Barcellona Stampa La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha autorizzato la reintroduzione del coprifuoco notturno, tra l’una e le sei del mattino, proposto dalla Generalitat per fermare la diffusione de ...

14.22 Covid,il coprifuoco in Catalogna La Corte Superiore di Giustizia di Catalogna ha autorizzato la ... fra cui, in cui l'incidenza dei contagi è superiore ai 400 ogni 100mila ...14.22 Covid, in Catalognail coprifuoco La Corte Superiore di Giustizia di Catalogna ha autorizzato la reintroduzione ... fra cui, in cui l'incidenza dei contagi è superiore ai 400 ogni ...Da questo fine settimana scatta nuovamente il coprifuoco in alcune città della Catalogna e a Barcellona per almeno una settimana.Stampa La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha autorizzato la reintroduzione del coprifuoco notturno, tra l’una e le sei del mattino, proposto dalla Generalitat per fermare la diffusione de ...