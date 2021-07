Vaccini | errore a Empoli | sotto sorveglianza undici persone

Advertising

Gli altri errori in Toscana: sovradosaggi a Massa e Livorno /e dosi sbagliate, ecco come può nascere l'Ma va detto anche che si è visto e dimostrato che gli effetti collaterali segnalati dopo i... ' L'che spesso mamme e papà fanno è quello di dire: non li vaccino perché corrono pochi ...Ci auguriamo che sia un momento per fare chiarezza sulla reale situazione in cui versa il sistema sanitario regionale, segnato da troppi errori e troppe macroscopiche ... 60 che non ha ricevuto ...EMPOLI. Per le undici persone (quattro donne e sette uomini con un'età media di 36 anni) alle quali è stata somministrata la prima dose di Astrazeneca al posto di Moderna è partito un protocollo di so ...