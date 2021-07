Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ritorna 2 anni e mezzo dopo (Di giovedì 15 luglio 2021) Uomini e Donne, in replica c’è la scelta di Lorenzo Riccardi tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, andata in onda ieri sera su Canale 5. Lorenzo Riccardi, dovrà scegliere nuovamente tra le due corteggiatrici (Instagram)La scelta di Lorenzo Riccardi si conclude in maniera soddisfacente, Claudia Dionigi da quel giorno ha accettato, infatti due anni e mezzo dopo i due sono ancora insieme. Riguardando quei momenti, sono felici e gli scappa anche qualche risata, infatti hanno dichiarato che ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021), in replica c’è la scelta ditra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, andata in onda ieri sera su Canale 5., dovrà scegliere nuovamente tra le due corteggiatrici (Instagram)La scelta disi conclude in maniera soddisfacente, Claudia Dionigi da quel giorno ha accettato, infatti duei due sono ancora insieme. Riguardando quei momenti, sono felici e gli scappa anche qualche risata, infatti hanno dichiarato che ...

