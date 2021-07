Advertising

ilbassanese : Tuffi rischiosi e video in rete: scatta il divieto di balneazione nell'Agno -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi rischiosi

VicenzaToday

Sono alcuni video circolanti in rete e il ricordo ancora vivido della tragedia avvenuta lo scorso anno a Cornedo Vicentino a preoccupare i primi cittadini di Valdagno, Cornedo e Brogliano che in ......e bagni nei canali, tutti naturalmente non autorizzati " se si considera il divieto assoluto di balneazione che vige sull'intero reticolo ETVilloresi " e soprattutto estremamente. ...Traffico in tilt per la vittoria degli azzurri, tram presi d’assalto sui Navigli. Sessantamila in piazza Duomo: ventunenne perde tre dita per un petardo ...FAVIGNANA - Si sfiora la tragedia a Favignana, la più grande delle Isole Egadi. Una donna si sarebbe tuffata dalla barca senza riuscire poi a raggiungerla ...