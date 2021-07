Travaglio: la trattativa Stato-Bonucci più umiliante di quella con Genny ‘a Carogna (Di giovedì 15 luglio 2021) Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, scrive un editoriale a proposito della trattativa Stato-Bonucci per ottenere il bagno di folla in piena pandemia. Ora della trattativa Stato-Bonucci c’è pure il video, col vicecapitano che negozia da pari a pari coi responsabili della sicurezza. Il resto della scena, più umiliante della trattativa fra Polizia e Genny ’a Carogna (che almeno era un pregiudicato pericoloso), lo racconta il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, al Corriere : “Avevamo negato il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) Marco, direttore del Fatto quotidiano, scrive un editoriale a proposito dellaper ottenere il bagno di folla in piena pandemia. Ora dellac’è pure il video, col vicecapitano che negozia da pari a pari coi responsabili della sicurezza. Il resto della scena, piùdellafra Polizia e’a(che almeno era un pregiudicato pericoloso), lo racconta il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, al Corriere : “Avevamo negato il ...

