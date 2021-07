Sileri: “Green pass alla francese? Non con contagi così bassi, da valutare in prospettiva” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Parlare oggi di un Green pass alla francese ha senso fino a un certo punto, perchè con un’Italia ancora tutta bianca e con i contagi ancora bassi può avere utilità per viaggi e grandi eventi. La Francia ha una situazione epidemiologica più grave rispetto alla nostra e hanno un’esitazione vaccinale più ampia della nostra”: Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è intervenuto così ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 luglio 2021) “Parlare oggi di unha senso fino a un certo punto, perchè con un’Italia ancora tutta bianca e con iancorapuò avere utilità per viaggi e grandi eventi. La Francia ha una situazione epidemiologica più grave rispettonostra e hanno un’esitazione vaccinale più ampia della nostra”: Pierpaolo, sottosegretarioSalute, è intervenutoai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio ...

