Renzi: leader Iv, 'nulla da temere su incontro con Mancini all'autogrill' (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "L'incontro con Mancini all'autogrill? Chi è che improvvisamente riesce a registrare uno strano incontro. Io non nulla da temere, mi piacerebbe discutere delle questioni vere del Paese. D'ora in poi mai più all'autogrill, solo in stazione...". Così Matteo Renzi a Tg2 Post. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "L'conall'? Chi è che improvvisamente riesce a registrare uno strano. Io nonda, mi piacerebbe discutere delle questioni vere del Paese. D'ora in poi mai più all', solo in stazione...". Così Matteoa Tg2 Post.

