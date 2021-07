Ranieri | «Europeo memorabile Futuro? Mi piacerebbe una Nazionale | ma…»

(Di giovedì 15 luglio 2021) Claudioha parlato della vittoria dell’da parte dell’Italia e del suoin panchina Claudio, fresco ex allenatore della Sampdoria, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato dell’Italia campione d’Europa e del suoin panchina. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 EURO 2020 – «Me la sono goduta sul divano, da italiano e da grande appassionato di calcio. Una vittoria, per qualità di gioco, partecipazione collettiva, spirito, capacità di sapere cambiare pelle in pochi giorni. È sicuramente la vittoria di Roberto Mancini in tutto e per ...

In uncosì difficile e complicato, per tanti motivi, inclusi quelli logistici, le quattro ... Anon dispiacerebbe guidare una Nazionale: ' Sì, sempre di più. Finora non ho mai avuto l'...L'lo mette in vetrina ed è il Leicester di, campione d'Inghilterra in carica, che lo acquista per 5 milioni dal Cracovia. L'impatto con il calcio che conta, nel campionato più ...Claudio Ranieri, da qualche tempo, è ormai disoccupato ... E di cosa sarebbe successo. In un Europeo così difficile e complicato, per tanti motivi, inclusi quelli logistici, le quattro semifinaliste ...Genova – Claudio Ranieri è ancora in vacanza. E proprio in vacanza ha vissuto il trionfo dell’Italia al campionato europeo. E, ieri, anche il sorteggio del calendario della prossima Serie A che lo ved ...