**Quirinale: Letta, 'Draghi? Meglio governo duri fino a fine legislatura'** (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Sarebbe molto Meglio che questo governo durasse fino alla scadenza naturale della legislatura, sarebbe un segnale all'Europa che c'è un governo stabile e solido, che ha preso l'impegno di fare delle cose e quelle cose le farà". Così Enrico Letta al convegno 'Dal Patto di Stabilità al Patto di Sostenibilità' organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Sarebbe moltoche questodurassealla scadenza naturale della, sarebbe un segnale all'Europa che c'è unstabile e solido, che ha preso l'impegno di fare delle cose e quelle cose le farà". Così Enricoal convegno 'Dal Patto di Stabilità al Patto di Sostenibilità' organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni.

Advertising

MMastrantuono : RT @TV7Benevento: **Quirinale: Letta, 'Draghi? Meglio governo duri fino a fine legislatura'**... - TV7Benevento : **Quirinale: Letta, 'Draghi? Meglio governo duri fino a fine legislatura'**... - andre_bald : @fameht @ZanAlessandro @matteorenzi Pensa che in un voto segreto quelli di IV resistano alla tentazione di far nauf… - Marco02839896 : RT @Libero_official: A #Siena, #EnricoLetta si candida alle supplettive: obiettivo, entrare in #Parlamento in vista della battaglia sul #Qu… - infoitinterno : Enrico Letta si candida a Siena per entrare in Parlamento: 'Voglio vincere con voi'. Il Quirinale nel mirino -