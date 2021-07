Quanto sono lunghi 48 minuti contro i Bucks (Di giovedì 15 luglio 2021) Le prime tre partite della serie finale tra Milwaukee Bucks e Phoenix Suns hanno lasciato un filo di amaro in bocca. Per Quanto la battaglia tattica tra le due panchine e l’intensità messa in campo dalle due squadre siano state di alto livello, e certamente degne di una serie finale, il fatto che nessuna delle prime tre gare si sia conclusa punto a punto aveva tolto un po’ di pathos alla prima parte della serie. Gara-4 doveva quindi rappresentare non solo il punto di svolta tra una serie corta (in caso di vittoria dei Suns) o lunga (in quello contrario), ma anche un momento “Instant Classic” di queste Finals, quello di cui ci saremmo ricordati negli anni a ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 15 luglio 2021) Le prime tre partite della serie finale tra Milwaukeee Phoenix Suns hanno lasciato un filo di amaro in bocca. Perla battaglia tattica tra le due panchine e l’intensità messa in campo dalle due squadre siano state di alto livello, e certamente degne di una serie finale, il fatto che nessuna delle prime tre gare si sia conclusa punto a punto aveva tolto un po’ di pathos alla prima parte della serie. Gara-4 doveva quindi rappresentare non solo il punto di svolta tra una serie corta (in caso di vittoria dei Suns) o lunga (in quello contrario), ma anche un momento “Instant Classic” di queste Finals, quello di cui ci saremmo ricordati negli anni a ...

Link4Universe : La scienza è fatta a partire dalle domande che ci facciamo su noi ed il mondo. Le domande sono influenzate dalla no… - borghi_claudio : I vantaggi del Milano Roma... a quanto pare sono riuscito a perdermi una patetica genuflessione e un gol inglese. - ItaliaViva : La politica si fa con le leggi, con gli emendamenti, studiando, non con i like. Sono i dati ISTAT a dirti quanto se… - maraffi : RT @SpStrend: ??Quanti sono i no vax in Italia? Meno di quanto si legge. Con i dati ResPOnsE COVID-19 ?? via @lavoceinfo Give a look! ??… - otto_la : RT @emmevilla: ?? Nel frattempo sono però salite a 7 milioni le dosi di vaccini che teniamo in magazzino. Un numero molto elevato, e che non… -