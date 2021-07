Paralimpiadi Tokyo 2020 | Pancalli | “Delegazione più ampia di sempre | traguardo storico”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il presidente del Comitato italiano paralimpico Lucaha presentato laitaliani che volerà aper le, in programma dal 24 agosto al 5 settembre. Saranno 113 gli atleti azzurri presenti in Giappone che rappresenteranno l’Italia in 16 delle 22 discipline previste. Si tratta di atletica leggera, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, tennistavolo, sollevamento pesi, taekwondo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon, con ancora in ballo la partecipazione dell’atleta di badminton. “Per la prima volta le donne saranno più degli uomini ...