Nuove regole anti-Covid in Corea del Sud: vietata la canzone Gangnam Style nelle palestre (Di giovedì 15 luglio 2021) “Gangnam Style“, la canzone della star del pop sud-Coreano Psy, diventata un successo globale nel 2012, potrebbe rimanere fuori dalla playlist delle palestre di Seul per contrastare la diffusione del Covid-19. La decisione di vietare in determinati ambienti la riproduzione del tormentone è stata presa in seguito agli ultimi dati sull’epidemia, che preoccupano per via della diffusione della variante Delta. Secondo le Nuove misure della Corea del Sud, alle palestre sarà proibito diffondere musica a un ritmo superiore ai 120 battiti al ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) ““, ladella star del pop sud-no Psy, diventata un successo globale nel 2012, potrebbe rimanere fuori dalla playlist delledi Seul per contrastare la diffusione del-19. La decisione di vietare in determinati ambienti la riproduzione del tormentone è stata presa in seguito agli ultimi dati sull’epidemia, che preoccupano per via della diffusione della variante Delta. Secondo lemisure delladel Sud, allesarà proibito diffondere musica a un ritmo superiore ai 120 battiti al ...

Advertising

Boooberta : Tra 15 giorni sarò in #ferie. Mentalmente ne ho bisogno, sono a pezzi! È stato un anno scolastico molto impegnativo… - benjamn_boliche : Oggi Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Possibili nuove regole a causa dei nuovi contagi? - infoitsalute : Le nuove regole per potere andare a trovare i pazienti in ospedale - Communi85816123 : RT @vaticannews_it: #13luglio #G20 Importante accordo sulla tassazione minima globale per le multinazionali. Il piano globale è il livello… - zazoomblog : Green Pass per locali e mezzi pubblici: nuove regole in arrivo - #Green #locali #mezzi #pubblici: -