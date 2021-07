Missioni | Camera respinge risoluzione su ‘no’ sostegno Guardia libica

(Di giovedì 15 luglio 2021) Laha respinto lapresentata a prima firma Palazzotto, e sottoscritta da una trentina di deputati, in cui si diceva di no alitaliano all’azione dellacostieraper il pattugliamento delle coste. Sullail governo aveva espresso parere negativo. I favorevoli sono stati 40, i contrari 376, 21 gli astenuti. Laha poi approvato ladi maggioranza sulleinternazionali con 438 sì. Il voto riguarda la parte principale del testo, che è sottoposto a votazione per ...

Lo si è visto già ieri sera in sede di relazione delle commissioni Esteri e Difesa della. L'... Il compromesso Il decretoviene votato ogni anno per finanziare le operazioni ...Il voto. Laha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza lemilitari all'estero, deliberate dal governo. In favore ha votato anche FdI. i si' sono stati 438, i no 3, gli astenuti 2. ...Con 438 voti a favore, due contrari e due astenuti, passa la risoluzione di maggioranza. Trenta deputati chiedono la sospensione immediata del supporto alla Guardia costiera libica ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia sono andati insieme nel carcere di Santa Maria Capua ...