Ultime Notizie dalla rete : Micosi delle Micosi delle unghie: tutti i rimedi naturali per combatterla Con l'umidità, temperature in aumento e sudorazione intensa si creano le condizioni ideali per la diffusione delle micosi del piede. Con il caldo, scatta una sorta di allarme rosso per la pelle, bersaglio privilegiato di queste infezioni. La micosi alle unghie , detta anche onicomicosi , si manifesta con la ...

Titolo SEO: Funghi della pelle: come riconoscerli e curarli ... come i cosiddetti 'tessuti non tessuti', può favorire la macerazione delle pieghe ed il viraggio ... È bene sottolineare che la piscina non è la causa della micosi, ma la concausa. Per evitare l'...

«Esistono due tipi di micosi, quelle contratte da agenti esterni a noi e quelle dovute alle variazioni del nostro microbiota. Queste ultime sono la maggior parte di cui noi dermatologi ci occupiamo.

