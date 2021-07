LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Gaudu show in discesa, si stacca Rigoberto Uran! (Di giovedì 15 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France La presentazione della diciottesima tappa – La cronaca della diciassettesima frazione – Il trionfo della maglia gialla Pogacar – Le pagelle della diciassettesima tappa – oggi il Tourmalet! – Diego Ulissi conquista la prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana 2021 16.44 Il gruppo non vuole lasciare nulla! Recuperati 20 secondi su Gaudu, il ritardo è dimezzato. Vedremo se la maglia gialla andrà a caccia di un altro ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELa presentazione della diciottesima– La cronaca della diciassettesima frazione – Il trionfo della maglia gialla Pogacar – Le pagelle della diciassettesimailmalet! – Diego Ulissi conquista la primadella Settimana Ciclistica Italiana16.44 Il gruppo non vuole lasciare nulla! Recuperati 20 secondi su, il ritardo è dimezzato. Vedremo se la maglia gialla andrà a caccia di un altro ...

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - mariobiondi : Nuova data?? ?? Domenica 1 agosto ?? BCT Music Festival ??Anfiteatro Romano, Benevento ?? Ore 21.30 ???… - astronavemusica : Al via da Marostica il tour Live - Fuori dagli Spazi di @francescacheeks. Sold-out le tappe di Trieste del 15 lugli… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: 1’40” di vantaggio per il gruppo Alaphilippe sulle prime rampe d… -