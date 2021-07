LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: 5 uomini al comando! C’è Alaphilippe! (Di giovedì 15 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France La presentazione della diciottesima tappa – La cronaca della diciassettesima frazione – Il trionfo della maglia gialla Pogacar – Le pagelle della diciassettesima tappa – oggi il Tourmalet! – Diego Ulissi conquista la prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana 2021 14.39 Bahrain Victorius in testa al gruppo. 14.36 Abbiamo dunque al comando Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Matej Mohoric (Bahrain ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELa presentazione della diciottesima– La cronaca della diciassettesima frazione – Il trionfo della maglia gialla Pogacar – Le pagelle della diciassettesimailmalet! – Diego Ulissi conquista la primadella Settimana Ciclistica Italiana14.39 Bahrain Victorius in testa al gruppo. 14.36 Abbiamo dunque al comando Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Matej Mohoric (Bahrain ...

