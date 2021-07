(Di giovedì 15 luglio 2021) Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno , sul luogo sono arrivati i vigili urbani e il 118, che ha soccorso la donna di 55 anni alla guida e poi l'ha portata in ospedale per ulteriori controlli.

Advertising

andreastoolbox : Lecce, auto sfonda vetrina del Bar degli Angeli: ferita la conducente | Sky TG24 - TgrRaiPuglia : Lecce. Ingrana la prima invece della retromarcia e sfonda la vetrina di un bar - TGR Puglia - SkyTG24 : Lecce, auto sfonda la vetrina di un bar: ferita la conducente. VIDEO - Giornaleditalia : Lecce, al 'bar degli angeli' incidente imprevisto: auto entra in retromarcia VIDEO - blogsicilia : #lecce #15luglio Perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrata di un bar - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce auto

Ha ingranato la prima anziché la retromarcia, ed è finita dritta nella vetrata del Bar degli Angeli a, travolgendo i tavolini ( VIDEO ). L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 15 luglio, in via Benedetto Croce. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno , sul luogo sono arrivati i vigili ...sfonda vetrata bar degli Angeli con l': tragedia sfiorata La donna alla guida dell'stava cercando di parcheggiare in via Benedetto Croce, in una zona centralissima di. Durante le ...Un'auto ha sfondato una delle vetrine di un bar di Lecce, in via Benedetto Croce, finendo all'interno del locale a ridosso del cuore commerciale della città, di fronte a molti avventori, tutti illesi.C.. Secondo la prima ricostruzione dei Vigili urbani la donna, originaria di Lecce, ha messo in moto la sua auto, una Fiat Punto e ha poi ingranato la prima al posto della retromarcia. La 55enne è ...