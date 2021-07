In Myanmar non si respira: la repressione dei militari aggrava la pandemia e scatena la corsa all’ossigeno (Di giovedì 15 luglio 2021) In Myanmar non si respira: negli ospedali e nelle case per la mancanza di ossigeno necessario ai pazienti Covid e in tutto il Paese a causa del giro di vite della giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing, salita al potere con il golpe di febbraio, che ha certamente aggravato la situazione epidemiologica locale. Sebbene non siano disponibili dati affidabili, le cifre ufficiali mostrano come il nuovo Coronavirus abbia ormai raggiunto ogni angolo del Myanmar, dove l’esercito ha vietato la vendita di bombole di ossigeno al pubblico, riservandone la fornitura alle strutture sanitarie controllate dai ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) Innon si: negli ospedali e nelle case per la mancanza di ossigeno necessario ai pazienti Covid e in tutto il Paese a causa del giro di vite della giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing, salita al potere con il golpe di febbraio, che ha certamenteto la situazione epidemiologica locale. Sebbene non siano disponibili dati affidabili, le cifre ufficiali mostrano come il nuovo Coronavirus abbia ormai raggiunto ogni angolo del, dove l’esercito ha vietato la vendita di bombole di ossigeno al pubblico, riservandone la fornitura alle strutture sanitarie controllate dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar non La lotta all'evasione fiscale va rivoluzionata: ecco da dove partire ... con il risultato di arrivare 128 su 190, un poco meglio del Myanmar ed un poco peggio del ... si incolpa il diritto e la tutela della protezione dei dati quale ostacolo alla lotta all'evasione (" non ...

Pallottole italiane in Myanmar: la conferma del Governo ... come anche che "non risultano essere mai state rilasciate autorizzazioni all'esportazione di armi per uso civile e/o di munizioni verso il Myanmar in favore di alcun utente". Pochi mesi dopo tale ...

Armi italiane in Myanmar, caccia alle triangolazioni Il governo italiano conferma gli esiti dell’inchiesta del "manifesto" sulla Cheddite di Livorno, dalla pista turca al milione e mezzo di cartucce per uso venatorio dirottate dalla Birmania alla Thaila ...

