Il primo turista portato nello Spazio da Blue Origin sarà un 18enne (Di giovedì 15 luglio 2021) Si chiama Oliver Daemen, ha soltanto 18 anni e sarà il primo passeggero pagante a bordo del programma New Shepard di Blue Origin, la società con cui Jeff Bezos si è lanciato nel fiorente mercato dei voli turistici nello Spazio. Il primo storico volo – previsto per il 20 luglio, potrà essere seguito in diretta dai canali della compagnia, nonché sul suo sito ufficiale, dalle 13.30 italiane – avrà a bordo anche lo stesso patron di Amazon, unitamente al fratello Mark e a Wally Funk, pilota 82enne che negli anni Sessanta ha portato a termine l’addestramento da ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) Si chiama Oliver Daemen, ha soltanto 18 anni eilpasseggero pagante a bordo del programma New Shepard di, la società con cui Jeff Bezos si è lanciato nel fiorente mercato dei voli turistici. Ilstorico volo – previsto per il 20 luglio, potrà essere seguito in diretta dai canali della compagnia, nonché sul suo sito ufficiale, dalle 13.30 italiane – avrà a bordo anche lo stesso patron di Amazon, unitamente al fratello Mark e a Wally Funk, pilota 82enne che negli anni Sessanta haa termine l’addestramento da ...

Ultime Notizie dalla rete : primo turista Domani online www.visitnardo.it, il sito web turistico della città di Nardò NARDO' (Lecce) - Sarà online da domani www.visitnardo.it , il primo sito della città di Nardò interamente dedicato al turismo. Ideato dall'assessorato al Turismo ...quello che può servire al turista che ...

Civita sarà 'bandiera arancione' anche per il triennio 2021/2023 ... culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un'accoglienza di qualità ed è uno ... già comunicata in via ufficiosa nei giorni scorsi al primo cittadino, Alessandro Tocci, è stata ...

Cade e si fa male sullo stradello di Mezzavalle: per soccorrere la turista serve il fuoristrada ANCONA - Brutta avventura per una turista lungo lo stradello che conduce alla spiaggia di Mezzavalle. Lungo il sentiero la donna poco più che quarantenne ha perso l’equilibrio ed è finita in terra ...

