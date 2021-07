"Guardate il miracolo, parliamo di giustizia senza pronunciare Berlusconi o Renzi": da Parenzo un inaspettato dietrofront (Di giovedì 15 luglio 2021) David Parenzo lo ammette. A In Onda il conduttore del programma di La7 esordisce: "Guardate il miracolo, sono 7 minuti che parliamo di giustizia e non abbiamo mai pronunciato Berlusconi o Renzi". E poi rivolto ad Alessandro Sallusti, in collegamento nella puntata del 15 luglio: "È la prima volta che si parla di riforma della giustizia senza avere conflitti di interesse o disinteresse con protagonisti i politici". A fargli eco la spalla Concita De Gregorio: "Forse nei decenni passati non si è mai affrontato il tema di una riforma della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Davidlo ammette. A In Onda il conduttore del programma di La7 esordisce: "il, sono 7 minuti chedie non abbiamo mai pronunciato". E poi rivolto ad Alessandro Sallusti, in collegamento nella puntata del 15 luglio: "È la prima volta che si parla di riforma dellaavere conflitti di interesse o disinteresse con protagonisti i politici". A fargli eco la spalla Concita De Gregorio: "Forse nei decenni passati non si è mai affrontato il tema di una riforma della ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @La7tv: #inonda David Parenzo a In Onda: 'Guardate il miracolo, sono 7 minuti che parliamo di giustizia e non abbiamo mai pronunciato le… - Lodamarco1 : RT @La7tv: #inonda David Parenzo a In Onda: 'Guardate il miracolo, sono 7 minuti che parliamo di giustizia e non abbiamo mai pronunciato le… - La7tv : #inonda David Parenzo a In Onda: 'Guardate il miracolo, sono 7 minuti che parliamo di giustizia e non abbiamo mai p… - ManuQ24916888 : RT @MyItaly3: Guardate che bisogna reagire senza aspettare Trump... Poi quando tornerà in campo meglio ma non aspettate il solito miracolo!… - MyItaly3 : Guardate che bisogna reagire senza aspettare Trump... Poi quando tornerà in campo meglio ma non aspettate il solito… -