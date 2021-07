Grecia: Italgas e fondo Et Investment in gara per Depa (Di giovedì 15 luglio 2021) Italgas ed Et Investment Advisors sono gli unici due concorrenti per la gara indetta dal fondo Ellenico per le Infrastrutture (Hradf)per la privatizzazione di Depa Infrastructure, gestore di parte ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021)ed EtAdvisors sono gli unici due concorrenti per laindetta dalEllenico per le Infrastrutture (Hradf)per la privatizzazione diInfrastructure, gestore di parte ...

Advertising

fisco24_info : Grecia: Italgas e fondo Et Investment in gara per Depa: Lo annuncia il Fondo Ellenico per le Infrastrutture - DividendProfit : Grecia: Italgas e fondo Et Investment in gara per Depa – Economia -