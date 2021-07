Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 43 morti e decine di dispersi. Merkel: “Catastrofe”. Mattarella: “Vi siamo vicini” (Di giovedì 15 luglio 2021) almeno 42 morti, e decine di dispersi. Continua a salire il numero delle vittime dell’alluvione che ha devastato l’ovest della Germania, distruggendo case e trascinando nell’acqua le automobili. Le forti piogge e le inondazioni hanno toccato in particolare due lander, il Norderno-Vestfalia e la Renania-Palatinato. E solo in quest’ultima regione, secondo il ministro dell’interno, Roger Lewentz (Spd), si contano tra le 50 e le 70 persone disperse. almeno 200mila quelle rimaste senza elettricità. Una “Catastrofe“, come l’ha definita per ben ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021)42, edi. Continua a salire il numero delle vittime dell’che hato l’ovest della, distruggendo case e trascinando nell’acqua le automobili. Le forti piogge e le inondazioni hanno toccato in particolare due lander, il Norderno-Vestfalia e la Renania-Palatinato. E solo in quest’ultima regione, secondo il ministro dell’interno, Roger Lewentz (Spd), si contano tra le 50 e le 70 persone disperse.200mila quelle rimaste senza elettricità. Una ““, come l’ha definita per ben ...

