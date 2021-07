Dalle parole ai fatti sulle carceri (Di giovedì 15 luglio 2021) La visita di Mario Draghi e Marta Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere non è stata solo un pur rilevante atto simbolico di riparazione da parte dello stato per il modo inumano con cui sono stati trattati i detenuti. Draghi ha detto chiaramente che non c’è alcun successo da celebrare, anzi che il compito che deve assumersi il governo è quello di riportare le carceri ai princìpi costituzionali. La pena non deve mai essere contraria allo spirito di umanità, lo ha ripetuto Draghi, lo ha poi rimarcato la Guardasigilli. Lo spirito della visita non era quello di un’ispezione, ma “la presa in carico” da parte di tutto il governo dell’inaccettabile situazione delle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) La visita di Mario Draghi e Marta Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere non è stata solo un pur rilevante atto simbolico di riparazione da parte dello stato per il modo inumano con cui sono stati trattati i detenuti. Draghi ha detto chiaramente che non c’è alcun successo da celebrare, anzi che il compito che deve assumersi il governo è quello di riportare leai princìpi costituzionali. La pena non deve mai essere contraria allo spirito di umanità, lo ha ripetuto Draghi, lo ha poi rimarcato la Guardasigilli. Lo spirito della visita non era quello di un’ispezione, ma “la presa in carico” da parte di tutto il governo dell’inaccettabile situazione delle ...

giek2 : @Armandoann4 @AnnalisaChirico dalle sue parole sicuramente scaturisce una conseguenza imbarazzante per i covidioti:… - r_flamess : @parrilla_smile Mi dispiace tanto che sia andata in questo modo, ma non farti mai calpestare dalle loro parole o da… - rosit4_ : @Mestanaccount1 Sono sconvolta ma non mi farò toccare dalle loro parole anche perché so che non è così - infoitsport : Dalle parole ai fatti, ora la Juve deve blindare Dybala: le promesse e le richieste, il rinnovo si avvicina - OraWeb_TV : “Dalle parole ai Fatti”, successo per i due laboratori estivi “Emozioni in gioco” a Furnari e a Tonnarella -