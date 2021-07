Covid oggi Piemonte, 68 contagi e zero morti: bollettino 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 68 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 15 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. I nuovi casi pari allo 0,5% di 13.587 tamponi eseguiti, di cui 9.075 antigenici. Dei 68 nuovi casi, gli asintomatici sono 31 (45,6%). I casi sono 10 di screening, 47 contatti di caso, 11 con indagine in corso, 2 importati e uno dall’estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.540, fi cui 29.644 Alessandria, 17.520 Asti, 11.546 Biella, 53.015 Cuneo, 28.334 Novara, 196.700 Torino, 13.763 Vercelli, 13.008 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.507 residenti fuori regione, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 68 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 15. Non si registrano invece nuovi decessi. I nuovi casi pari allo 0,5% di 13.587 tamponi eseguiti, di cui 9.075 antigenici. Dei 68 nuovi casi, gli asintomatici sono 31 (45,6%). I casi sono 10 di screening, 47 contatti di caso, 11 con indagine in corso, 2 importati e uno dall’estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.540, fi cui 29.644 Alessandria, 17.520 Asti, 11.546 Biella, 53.015 Cuneo, 28.334 Novara, 196.700 Torino, 13.763 Vercelli, 13.008 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.507 residenti fuori regione, ...

Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI COVID, STASERA NUOVA OPEN NIGHT Oggi, giovedì 15 luglio dalle ore 19 alle ore 23, tutti i liguri… - SkyTG24 : Covid, in Sicilia zona rossa a Riesi: prorogata a Mazzarino. DIRETTA - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Covid, terapie intensive in aumento: è la prima volta che accade da inizio maggio. I DATI - SkyTG24 : Covid, terapie intensive in aumento: è la prima volta che accade da inizio maggio. I DATI -