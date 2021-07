(Di giovedì 15 luglio 2021) L'Avana, 15 lug. (Adnkronos/Dpa) -di vittime per il: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67, la cifra più alta dopo i 51 decessi di ieri, secondo i dati dell'ultimo bollettino. In aumento anche ida coronavirus: sono stati 6.479, contro i 6.080 del giorno prima, per un totale rispettivamente di 263.086 casi e 1.726 vittime.

Advertising

DSantanche : Lo dico per i giornalisti cui è sfuggita una piccolissima parte della questione Cuba : i cubani sono in piazza perc… - ilriformista : Sull’isola le più grandi manifestazioni contro il regime da anni: #Cuba sta attraversando la la peggiore crisi econ… - italiaserait : Covid Cuba oggi, contagi aumentano e nuovo record morti - liberenotizie : Covid Cuba oggi, contagi aumentano e nuovo record morti. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Covid Cuba oggi, contagi aumentano e nuovo record morti: 67 vittime nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cuba

Adnkronos

Senza questo denaro, è difficile peracquistare il materiale sanitario necessario alla produzione dei propri vaccini contro il- 19 e gli strumenti per la produzione di cibo. Nonostante ......parte di Francesco in studio l'Italia supera la soglia di 25 milioni di immunizzati contro il...nota il segretario per la comunicazione della presidenza della Repubblica Italiana andiamo ae ...Nuovo record di vittime per il Covid a Cuba: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67 morti, la cifra più alta dopo i 51 decessi di ieri, secondo i dati dell’ultimo bollettino. In aumento anche i ...Agenzia di stampa latinoamericana Prensa Latina - Cuba Cuba ha riportato il numero massimo di decessi giornalieri per la COVID-19 . L'Avana, 15 lug (Prensa Latina) Il ministero de ...