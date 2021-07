Conosciamo Joy Buolamwini | l’informatica che combatte la discriminazione tecnologica

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ogni settimana con la rubrica “le grandi menti del nostro secolo” vi proponiamo i contenuti dei più importanti pensatori del nostro tempo per conoscere le loro idee, la loro storia e la loro visione del mondo e della società. Joy, chiamata da molti “la poetessa del codice”, è una ricercatrice laureata al Massachusetts Institute of Technology che studia i bias algoritmici nei sistemi di visione del computer. Ha fondato la Algorithmic Justice League per creare un mondo con una tecnologia più etica e inclusiva. La tesi al MIT ha scoperto grandi distorsioni razziali e di genere nei servizi di Intelligenza Artificiale di aziende come ...