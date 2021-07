Con la Fiera di Sant’Alessandro i padiglioni di via Lunga riaprono dopo il Covid (Di giovedì 15 luglio 2021) Dal 3 al 5 settembre in programma la tradizionale rassegna che segna anche la ripartenza dopo un anno e mezzo di pandemia in cui la Fiera aveva ospitato l’ospedale da campo e l’hub vaccinale. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 luglio 2021) Dal 3 al 5 settembre in programma la tradizionale rassegna che segna anche la ripartenzaun anno e mezzo di pandemia in cui laaveva ospitato l’ospedale da campo e l’hub vaccinale.

Ultime Notizie dalla rete : Con Fiera Cartoomics e Milan Games Week annunciano le data delle edizioni 2021 ... dell'editoria e dell'intrattenimento, uniscono le forze e tornano con un evento dal vivo davvero unico e imperdibile. Anche l'edizione 2021 sarà ospitata nel quartiere espositivo di Fiera Milano a ...

Salone veicolo ecologico, rinnovata intesa Anfia e Ieg Torna Sal. Ve, il salone biennale del veicolo ecologico, organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg) in partnership con Anfia, in contemporanea con Ecomondo e Key Energy alla Fiera di Rimini (quest'anno dal 26 al 29 ottobre). Italian Exhibition Group e Anfia hanno firmato un accordo che prevede la partecipazione in fiera delle aziende leader ...

Così la pandemia ha trasformato la fiera in una piattaforma Il Sole 24 ORE Vaccini, a Palermo parte AperiVax: dosi in locali movida Il vaccino? Facile come prendere un aperitivo in riva al mare al tramonto, dal tavolo di un locale. È #AperiVax, la campagna del commissario Covid di Palermo per avvicinare sempre di più il vaccino al ...

Accademia di Fondazione Fiera Milano, concluso il master Progea 20/21 Con la presentazione del project work si è conclusa questa mattina l’edizione 20/21 del master Progea dell’Accademia di Fondazione Fiera Milano dedicata a Manlio Armellini, figura fondamentale nella s ...

