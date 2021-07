Chievo escluso dalla Serie B | consiglio Figc respinge il ricorso

Advertising

capuanogio : #Chievo escluso dalla Serie B - FBiasin : #Chievo escluso dalla #SerieB. C'era una volta la 'favola'... - Gazzetta_it : Il consiglio della Figc esclude il Chievo dalla Serie B #chievo - CettoJ : RT @Skysurfer72: Quindi il #Chievo viene escluso dalla Serie B perchè insolvente verso dipendenti e calciatori mentre l’#Inter viene escl…… - sportli26181512 : Il Consiglio FIGC boccia i ricorsi: Chievo escluso dalla Serie B, 5 squadre dalla C: (ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il con… -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo escluso

Ilè statodal campionato di Serie B. La decisione è del Consiglio federale della Figc, che conferma l'esclusione, in prima battuta, del Covisoc, la Commissione di vigilanza sulle società ...La questione è complicata, ma in sostanza ilaveva già in atto una rateizzazione del debito e non avrebbe pagato alcune rate: dopo aver rimediato negli ultimi giorni ai pagamenti, avrebbe ...Stampa Il consiglio della Figc ha ufficializzato l’esclusione del Chievo dalla Serie B. Il problema con l’Agenzia delle Entrate non sarebbe stato sistemato a dovere. La questione è complicata, ma in s ...Il Chievo Verona non ci sta: il club gialloblù, dopo aver appreso la notizia della decisione del Consiglio Federale di rifiutare l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie B, ha comunicato ...