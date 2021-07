Cassano asfalta Donnarumma | I portieri bravi sono altri

Advertising

BellomoAlexis : Cassano asfalta Gigio: ''Migliore portiere al mondo? Non diciamo ca...te''. Grande Antonio.... - ilgiornale : Nell'ultima puntata di Bobo Tv si accende il dibattito sull'ex portiere rossonero. E arriva il siluro di Cassano - anna_cassano_ : oggi voglio che l'Inghilterra vinca così poi in finale l'italia asfalta l'Inghilterra e noi vinciamo -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano asfalta

il Giornale

Gigio Donnarumma ha detto addio al Milan e sarà il prossimo portiere del Psg. I tifosi rossoneri non hanno accettato il suo "tradimento" e per questa ragione l'hanno riempito di insulti sui social ...Dinanzi a questa possibilitàreagisce senza freni: "L'altro giorno ho sentito un giornalista chiedere a Jorginho se stesse pensando al Pallone d'oro. A uno del genere gli strapperei il ...Antonio Cassano è entrato in tackle nei confronti di Gigio Donnarumma: "Perché, se è il portiere più forte del mondo, non vanno a prenderlo il Bayern Monaco o il Real Madrid, o il Barcellona?"Per fortuna non ha coinvolto altri che passavano in quel momento. Chiediamo al settore manutenzione del comune di Cassino una manutenzione più attenta su via Solfegna cantoni e su tutte le strade del ...