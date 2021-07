Borsa: l'Europa apre debole (Di giovedì 15 luglio 2021) Apertura in negativo per le principali Borse europee. Deboli Parigi ( - 0,3%) a 6.538 punti e Francoforte ( - 0,33%) a 15.737 punti, piatta Londra ( - 0,06%) a 7.086 punti. . 15 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Apertura in negativo per le principali Borse europee. Deboli Parigi ( - 0,3%) a 6.538 punti e Francoforte ( - 0,33%) a 15.737 punti, piatta Londra ( - 0,06%) a 7.086 punti. . 15 luglio 2021

Advertising

ansa_economia : Borsa: Europa conclude incerta, Londra -0,4%. Francoforte e Parigi invariati, Amsterdam in leggero rialzo #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano tiene con Stm e Tenaris, Europa in calo. Vendite su Banco Bpm, A2A e Leonardo. Mps sale nonostante Or… - ansa_economia : Borsa: Europa debole con timori inflazione, Milano piatta. Giù titoli turismo e utility, a Piazza Affari male Banco… - ansa_economia : Borsa: Europa parte in calo, Londra -0,5%. Parigi e Francoforte cedono lo 0,4% in avvio #ANSA - fisco24_info : Borsa: l'Europa apre debole: Parigi e Francoforte (-0,3%), Londra (-0,06%) -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: l'Europa apre debole Apertura in negativo per le principali Borse europee. Deboli Parigi ( - 0,3%) a 6.538 punti e Francoforte ( - 0,33%) a 15.737 punti, piatta Londra ( - 0,06%) a 7.086 punti. . 15 luglio 2021

Borsa: l'Europa parte in rosso, giu' i titoli oil con il calo del greggio Partenza con il segno meno per le Borse europee, dopo una seduta contrastata in Asia e con i future Usa deboli. Nelle prime battute di contrattazione, Milano cede lo 0,55%, Parigi e Francoforte lo 0,...

Borsa: Europa conclude incerta, Londra -0,4% ANSA Nuova Europa Borse in calo, la fed colomba non basta giù i titoli petroliferi e bancari Le borse cambiano ancora una volta segno. Dopo il +0,15% di ieri l'indice Ftse Mib di Piazza Affari in avvio segna -1 per cento e scende sotto i 25mila punti. Con una sola eccezione, negli ultimi 14 g ...

Il Covid torna a far paura, come operare con l'aumento dei casi? Panoramica Mercato di Investing.com (Calogero Selvaggio/Investing.com) riguardo: CAC 40, DAX, FTSE MIB, STMicroelectronics NV. Leggi la Panoramica di Mercato di Investing.com (Calogero Selvaggio/Inves ...

Apertura in negativo per le principali Borse europee. Deboli Parigi ( - 0,3%) a 6.538 punti e Francoforte ( - 0,33%) a 15.737 punti, piatta Londra ( - 0,06%) a 7.086 punti. . 15 luglio 2021Partenza con il segno meno per le Borse europee, dopo una seduta contrastata in Asia e con i future Usa deboli. Nelle prime battute di contrattazione, Milano cede lo 0,55%, Parigi e Francoforte lo 0,...Le borse cambiano ancora una volta segno. Dopo il +0,15% di ieri l'indice Ftse Mib di Piazza Affari in avvio segna -1 per cento e scende sotto i 25mila punti. Con una sola eccezione, negli ultimi 14 g ...Panoramica Mercato di Investing.com (Calogero Selvaggio/Investing.com) riguardo: CAC 40, DAX, FTSE MIB, STMicroelectronics NV. Leggi la Panoramica di Mercato di Investing.com (Calogero Selvaggio/Inves ...