AstraZeneca al posto di Moderna per 11 pazienti | errore ad Empoli

Vaccino AstraZeneca somministrato al posto della prima dose di Moderna a 11 persone – 4 donne e 7 uomini con un'età media di 36 anni – ieri nell'hub di Empoli. Lo comunica l'Ausl Toscana Centro, spiegando di avere "immediatamente comunicato l'evento" agli interessati e di avere deciso questa mattina "a scopo cautelativo" di attivare "un protocollo di sorveglianza che prevede la presa in carico attiva dei soggetti da parte del Day Service di area medica del presidio ospedaliero San Giuseppe, diretto da Masotti". "Dopo l'episodio – informa inoltre l'Ausl – è in corso un'analisi interna a cura della competente Struttura

