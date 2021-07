Alitalia-Ita, via libera dalla Ue: il decollo a ottobre, si parte con 52 aerei (Di venerdì 16 luglio 2021) Luce verde per Ita da Bruxelles. Con il decollo, ed è finalmente una data ufficiale, il 15 ottobre. Si parte con 52 aerei e 2.750-2.950 tra piloti e assistenti di volo, anche se i numeri... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 luglio 2021) Luce verde per Ita da Bruxelles. Con il, ed è finalmente una data ufficiale, il 15. Sicon 52e 2.750-2.950 tra piloti e assistenti di volo, anche se i numeri...

fattoquotidiano : La nuova Alitalia volerà dal 15 ottobre: Mef e Ue hanno trovato l’accordo su Ita. “Commissione rassicurata sulla tu… - Agenzia_Ansa : Accordo con l'Unione europea per l'avvio della nuova compagnia Ita nell'ambito del confronto sul dossier Alitalia.… - TgLa7 : #Alitalia: #Ita al via con 52 aerei, 105 a fine 2025 - gibrus : Alitalia va in pensione, dal 15 ottobre prende il via Italia Trasporto Aereo - SPHONSOHR : Questa continua...estenuante...grottesca.. altalena tra orgoglio nazionale e massimi sistemi.. Basta!!!!! #ita #alitalia -