Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2021 ore 09:45 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Viabilità DEL 14 LUGLIO 2021 ORE 09:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DALL’A24 Roma TERAMO, RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI. NEL TRATTO ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA STONIO A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA, TRAFFICO RITORNATO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021)DEL 14 LUGLIOORE 09:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DALL’A24TERAMO, RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI. NEL TRATTO ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA STONIO ASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA, TRAFFICO RITORNATO ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - gabelmanu : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato in via della Magliana tra piazza Meucci e il Viadotto - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Gregorio XI, via Niccodemi e via dell'Almone - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via della Magliana tra piazza Meucci e il Viadotto - romamobilita : #viabilità #Roma Via di Boccea, traffico rallentato Battistini-Giureconsulti -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 07 - 2021 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2021 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. INIZIAMO DA ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 07 - 2021 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2021 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. INIZIAMO DA ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 14 LUGLIO 2021 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. INIZIAMO DASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO ...DEL 14 LUGLIO 2021 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. INIZIAMO DASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO ...