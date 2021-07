Venezia: Grandi navi in Giudecca, approvato il Dl che vieta l’ingresso (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il decreto legge che blocca il passaggio delle Grandi navi, dal primo agosto, nel canale della Giudecca, prevede risarcimenti per chi subisce un danno da questa iniziativa e fondi per approdi provvisori a Marghera L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il decreto legge che blocca il passaggio delle, dal primo agosto, nel canale della, prevede risarcimenti per chi subisce un danno da questa iniziativa e fondi per approdi provvisori a Marghera L'articolo proviene da Firenze Post.

