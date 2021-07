Uomini e donne: anche Elga Enardu ha il Covid? (Di mercoledì 14 luglio 2021) La ex protagonista di Uomini e donne Elga Enardu, sorella di Serena, è piuttosto preoccupata: il marito Diego Daddi è positivo al Covid e anche lei, pur avendolo già fatto a Pasqua, non si sente benissimo. Oggi farà il tampone. Intanto su Instagram parla del suo “anno orribile” e delle condizioni della sua dolce metà. Il 2021 per Elga Enardu, ex protagonista di Uomini e donne di Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021) La ex protagonista di, sorella di Serena, è piuttosto preoccupata: il marito Diego Daddi è positivo allei, pur avendolo già fatto a Pasqua, non si sente benissimo. Oggi farà il tampone. Intanto su Instagram parla del suo “anno orribile” e delle condizioni della sua dolce metà. Il 2021 per, ex protagonista didi Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna

