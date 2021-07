Ufficiale: Juventus, Baden Frederiksen ceduto a titolo definitivo al Vitesse (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, comunica la cessione del calciatore danese Nikolai Baden Frederiksen: “È Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del calciatore bianconero, Nikolai Baden Frederiksen alla squadra olandese del Vitesse. Classe 2000, danese, l’attaccante ha disputato due stagioni con la Juventus, prima in Under 19 (27 presenze e 5 reti nel 2018/19), poi in Under 23 (12 presenze e 1 gol in Coppa Italia 2019/2020). Da gennaio 2020 ha militato in prestito alla squadra di Eredivisie del ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) La, tramite i propri canali ufficiali, comunica la cessione del calciatore danese Nikolai: “Èil trasferimento adel calciatore bianconero, Nikolaialla squadra olandese del. Classe 2000, danese, l’attaccante ha disputato due stagioni con la, prima in Under 19 (27 presenze e 5 reti nel 2018/19), poi in Under 23 (12 presenze e 1 gol in Coppa Italia 2019/2020). Da gennaio 2020 ha militato in prestito alla squadra di Eredivisie del ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | UFFICIALE ? Nikolai Baden Frederiksen si trasferisce a titolo definitivo al Vitesse. In bocca al lupo!… - faustomamberti : RT @buccinoalex: Scossone in casa #Juventus !!! Ufficiale ???????? - AmpaduNeymar : RT @JuventusFCYouth: #Under23 | UFFICIALE ? Nikolai Baden Frederiksen si trasferisce a titolo definitivo al Vitesse. In bocca al lupo! ??… - JuventusUn : UFFICIALE - La #Juventus ha concluso la trattativa, ha firmato anche lui! I DETTAGLI? - NewsTuttoC : UFFICIALE - Juventus U23, ceduto Frederiksen al Vitesse -