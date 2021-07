«The Witcher», le novità sulla seconda stagione (e dintorni) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Se sei fan di The Witcher, certo saprai che lo scorso wekend si è tenuto il WitherCon, primo evento virtuale globale dedicato ai fan e all'universo della serie fantasy di Netflix tratta dalla saga di romanzi di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski. Durante l'evento, si è tenuto il panel chiamato Carte del Destino che ha rivelato le prime antipazioni sulla seconda stagione di The Witcher, la serie su Netflix. Come si intuisce dal teaser, ma anche dalla locandina, oltre a Geralt, il cardine della seconda stagione sarà la principessa Cirilla, interpretata da Freya Allan. La ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Se sei fan di The, certo saprai che lo scorso wekend si è tenuto il WitherCon, primo evento virtuale globale dedicato ai fan e all'universo della serie fantasy di Netflix tratta dalla saga di romanzi di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski. Durante l'evento, si è tenuto il panel chiamato Carte del Destino che ha rivelato le prime antipazionidi The, la serie su Netflix. Come si intuisce dal teaser, ma anche dalla locandina, oltre a Geralt, il cardine dellasarà la principessa Cirilla, interpretata da Freya Allan. La ...

Advertising

NetflixIT : La stagione 2 di THE WITCHER arriva il 17 dicembre ma intanto qui possiamo dare una sbirciatina alle prime immagini… - persadihannie : ho comprato the witcher come se non avessi tre assassin’s creed da finire - TheSoundOfSun : Ora metto un'icon di The Witcher perché aspettare dicembre mi fa soffrire - piscodelicaday : Agnes di Wandavision mi ricorda Yennefer di the Witcher - Brutosaaur : RT @NetflixIT: La stagione 2 di THE WITCHER arriva il 17 dicembre ma intanto qui possiamo dare una sbirciatina alle prime immagini dal set… -