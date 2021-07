Taekwondo, Vito Dell’Aquila: “A Tokyo voglio l’oro, è il mio sogno da bambino” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono alle porte, tutti i migliori atleti del mondo stanno preparando i bagagli per vivere la più intensa e spettacolare rassegna sportiva del mondo e tra questi ci sarà anche Vito Dell’Aquila, speranza azzurra nel Taekwondo. Il classe 2000, già sul podio ai Mondiali 2017 ed oro agli Europei 2019, ci ha concesso un’intervista, parlando delle difficoltà dovute alla pandemia, ma anche dell’emozione di poter gareggiare per la propria bandiera alle Olimpiadi, fino agli ambiziosi traguardi posti per il torneo dei -58 kg. Veniamo da un anno molto particolare: la maggior parte degli appuntamenti ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le Olimpiadi di2020 sono alle porte, tutti i migliori atleti del mondo stanno preparando i bagagli per vivere la più intensa e spettacolare rassegna sportiva del mondo e tra questi ci sarà anche, speranza azzurra nel. Il classe 2000, già sul podio ai Mondiali 2017 ed oro agli Europei 2019, ci ha concesso un’intervista, parlando delle difficoltà dovute alla pandemia, ma anche dell’emozione di poter gareggiare per la propria bandiera alle Olimpiadi, fino agli ambiziosi traguardi posti per il torneo dei -58 kg. Veniamo da un anno molto particolare: la maggior parte degli appuntamenti ha ...

