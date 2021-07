Sudafrica: l’esercito interviene per proteste e saccheggi, 32 morti (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Sudafrica le proteste iniziate dopo l’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma si caricano di violenza, saccheggi, devastazione. Dopo l’intervento dell’esercito il bilancio sale da 10 a 32 vittime. I vertici militari Sudafricani hanno deciso di intervenire. Useranno le forze dell’esercito per reprimere le proteste e gli scontri iniziati dopo l’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma. L’ex presidente è in carcere ora, dove dovrà scontare una pena di 15 mesi per oltraggio alla corte. Il reato deriva dal fatto che non si è stato presente alle udienze di un processo a suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Inleiniziate dopo l’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma si caricano di violenza,, devastazione. Dopo l’intervento delil bilancio sale da 10 a 32 vittime. I vertici militarini hanno deciso di intervenire. Useranno le forze delper reprimere lee gli scontri iniziati dopo l’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma. L’ex presidente è in carcere ora, dove dovrà scontare una pena di 15 mesi per oltraggio alla corte. Il reato deriva dal fatto che non si è stato presente alle udienze di un processo a suo ...

Advertising

lucabattanta : RT @giulianol: @VoxNewsInfo2 @kategullo75 Ah, la violenza dell'esercito dell'apartheid... Ah no, è l'esercito del nuovo Sudafrica guidato c… - Loredanataberl1 : RT @repubblica: Sudafrica, l'esercito in strada per contenere la violenza: 32 morti. L'opposizione contro la decisione militare https://t.c… - giulianol : @VoxNewsInfo2 @kategullo75 Ah, la violenza dell'esercito dell'apartheid... Ah no, è l'esercito del nuovo Sudafrica… - Marilenapas : RT @repubblica: Sudafrica, l'esercito in strada per contenere la violenza: 32 morti. L'opposizione contro la decisione militare https://t.c… -