Rinviata la pace Grillo - Conte | il fondatore non è in viaggio verso Roma

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviata pace

Globalist.it

Fino a pochi giorni fa la rottura sembrava insanabile, poi una mediazione ha riavvicinato Grillo e Conte, garante e capo politico del Movimento 5 Stelle. Laperò non è stata ancora ufficialmente siglata: Grillo, come erroneamente si pensava oggi non dovrebbe venire a Roma. L'ipotesi era che Grillo fosse a Roma già mercoledì per chiudere, con un ......spiegarle l'accaduto chiedendole di riferire al genero il suo desiderio di essere lasciato in, ... la causa è stataal 27 settembre per il proseguo dell'istruttoria. Da sentire ci sono ...Slitta l'incontro per sancire definitivamente la pace: il tema giustizia ha creato nuove frizioni. Non si escludono colpi di scena: "Può succedere di tutto" ...Fonti vicine a Grille assicurano: “Per adesso non è stato fissato nulla”, mentre Conte tranquillizza tutti: "Ci vedremo presto e chiuderemo il lavoro" ...