Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La mamma di Renzi messa alla gogna come una criminale pericoloso è stata assolta perché il fatto non sussiste ma nessuno ne da notizia, voglio vedere i giornali di domani se ne daranno notizia . Sulla vicenda di Renzi mi dovete spiegare esattamente quale reato gli si contesta : è reato per un parlamentare aver preso una parcella ? C'è una incredibile deriva cui bisogna mettere un argine", così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone al Tg4.

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Faraone Ddl Zan salvo per un voto. Renzi - Salvini: il Pd non ha i numeri I 4 che non hanno partecipato al voto, tra cui anche Matteo Renzi (impegnato nel tour di ... E il capogruppo renziano Davide Faraone esorta gli ex colleghi di partito ad abbandonare l'Aventino e ...

Ddl Zan, la legge va avanti ma stavolta per un solo voto Interventi a ripetizione di Fratelli d'Italia contro il Pd: "I sauditi uccidono i gay ma Renzi e ... Anzi, il primo attacco arriva dal presidente sei senatori renziani Davide Faraone che accusa la ...

Renzi: Faraone, 'assoluzione mamma domani sarà trafiletto' Metro Renzi: Faraone, ‘assoluzione mamma domani sarà trafiletto’ Sulla vicenda di Renzi mi dovete spiegare esattamente quale reato gli si ... bisogna mettere un argine”, così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone al Tg4.

Ddl Zan salvo per un voto. Renzi-Salvini: il Pd non ha i numeri AGI - Il ddl Zan è salvo (per ora) per un solo voto di scarto. L'Aula del Senato ha infatti respinto la richiesta di Forza Italia e Lega di sospenderne l'esame con 136 voti contrari a fronte di 135 fa ...

