Raggi: in Lombardia 23 discariche e nel Lazio solo una, siamo ultimi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Nella nostra regione abbiamo attive due discariche, di cui una a Civitavecchia che chiuderà ad agosto, e un inceneritore. In Lombardia sono in attività 13 inceneritori e 21 discariche solo per i rifiuti urbani.” “Volete sapere quante di queste discariche ci sono nel territorio del Comune di Milano? Zero. Ma anche regioni del Sud come la Sicilia sono messe meglio, con 15 discariche in attività. Il Lazio è ormai fanalino di coda del Paese”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nella reLazione di apertura della seduta ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Nella nostra regione abbiamo attive due, di cui una a Civitavecchia che chiuderà ad agosto, e un inceneritore. Insono in attività 13 inceneritori e 21per i rifiuti urbani.” “Volete sapere quante di questeci sono nel territorio del Comune di Milano? Zero. Ma anche regioni del Sud come la Sicilia sono messe meglio, con 15in attività. Ilè ormai fanalino di coda del Paese”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, nella rene di apertura della seduta ...

Advertising

Sebamasper : @CarloCalenda Raggi e Regione Lazio si rivelano incompetenti. I loro alibi sono balle. In Lombardia siamo sul podio… - daniloraineri : tutto assolutamente vero . grande virginia raggi . ovvio . zingaretti non la sabotasse ed alla grande . la regione… - RossSlik : ????Non voglio nemmeno immaginare se fosse accaduto a Roma.?? Povera Raggi.... - MichelePadova16 : Allagamenti, alberi caduti e strade bloccate in Lombardia...colpa della Raggi? -