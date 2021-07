Proteste a Cuba, YouTuber arrestata in diretta Tv dalla polizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Continuano le Proteste contro il governo a Cuba e continuano le repressioni da parte delle autorità, volte a sedare la scintilla della rivolta nel popolo. Sono oltre 130 gli arresti compiuti dalle forze dell’ordine ed è arrivata anche la prima vittima delle manifestazioni, un uomo di 36 anni ucciso negli scontri con la polizia. Anche una star di YouTube tra gli arrestati. Arresto in diretta La nota star Cubana Dina Stars, attiva sostenitrice delle manifestazioni, è stata presa in custodia mentre descriveva gli avvenimenti in corso nel suo paese in una puntata del programma televisivo “Todo es ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Continuano lecontro il governo ae continuano le repressioni da parte delle autorità, volte a sedare la scintilla della rivolta nel popolo. Sono oltre 130 gli arresti compiuti dalle forze dell’ordine ed è arrivata anche la prima vittima delle manifestazioni, un uomo di 36 anni ucciso negli scontri con la. Anche una star di YouTube tra gli arrestati. Arresto inLa nota starna Dina Stars, attiva sostenitrice delle manifestazioni, è stata presa in custodia mentre descriveva gli avvenimenti in corso nel suo paese in una puntata del programma televisivo “Todo es ...

