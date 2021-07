Previsioni Lotto del 15-07-2021 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le , sono composte da due consigli, per la sorte di Ambata, Ambo, Terno e Quaterna. Le proposte vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 6 colpi a partire dalla data di pubblicazione. Previsioni Lotto – © Ruote: TO – VE – TTAmbata: 78Ambi: 78-87 / 78-42 / 78-4Lunghetta: 78-87-42-4 Esiti: Ruote: FI – NA – TTAmbata: 4Ambi: 4-90 / 4-46 / 4-1Lunghetta: 4-90-46-1 Esiti: Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su 511.038, un terno 1 su 11.748, 1 ambo su 401, mentre le probabilità di centrare un’ambata (estratto) è di 1 su 18 volte. GiGi Lotto ... Leggi su gigilotto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le , sono composte da due consigli, per la sorte di Ambata, Ambo, Terno e Quaterna. Le proposte vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 6 colpi a partire dalla data di pubblicazione.– © Ruote: TO – VE – TTAmbata: 78Ambi: 78-87 / 78-42 / 78-4Lunghetta: 78-87-42-4 Esiti: Ruote: FI – NA – TTAmbata: 4Ambi: 4-90 / 4-46 / 4-1Lunghetta: 4-90-46-1 Esiti: Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su 511.038, un terno 1 su 11.748, 1 ambo su 401, mentre le probabilità di centrare un’ambata (estratto) è di 1 su 18 volte. GiGi...

