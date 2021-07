Papa Francesco dimesso dal Gemelli a dieci giorni dall' operazione

Advertising

vaticannews_it : #13luglio Visita di #PapaFrancesco, questo pomeriggio, ai bambini del reparto di Oncologia pediatrica del Policlini… - Agenzia_Ansa : FLASH | Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale. #ANSA - Avvenire_Nei : Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. L'articolo… - lavocedelne : Papa Francesco lascia il Gemelli dopo operazione - FabioBerry93 : #PapaFrancesco dimesso dal Policlinico Gemelli di #Roma. Prima di rientrare in Vaticano sosta a Santa Maria Maggior… -

è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato nel pomerigigo di domenica quattro luglio per una operazione al colon, ed ha fatto rientro in Vaticano. Prima di far ...Era stato un annuncio a sorpresa e per alcuni giorni si è anche temuto che fosse qualcosa di grave, salvo poi essere rassicurati dai bollettini dell'ospedale sulle sue condizioni.è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Pontefice ha utilizzato la sua consueta auto per tornare in Vaticano. Al Santo Padre è stata ...Il Papa è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove si trovava dal 4 luglio dopo un intervento chirurgico programmato al colon ...Rispondendo alle domande dei giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato che stamattina, poco dopo le ore 10.30, il Santo Padre è stato dimesso dal Policl ...